"Локомотив" провел тренировку без Игнатьева

"Локомотив" провел тренировку в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико".

В занятии не приняли участие полузащитник Владислав Игнатьев, появление которого в завтрашнем матче находится под большим вопросом. А вот Ари и Джефферсон Фарфан в открытой части тренировки занимались в общей группе.

Матч "Локомотив" – "Атлетико" пройдет в четверг, начало в 19:00 – по московскому времени. Первая игра завершилась победой испанского клуба 3:0. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)