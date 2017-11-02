"Локомотив" проиграл "Шерифу" в Москве

В матче группового турнира Лиги Европы "Локомотив" на своем поле уступил "Шерифу" – 1:2. На гол Джефферсона Фарфана гости ответили мячами Зиги Бадибанги и Йосипа Брезовеца. Для железнодорожников поражение стало первым в нынешнем розыгрыше турнира.
Подопечные Юрия Семина после этой осечки опустили на третье место в группе F, пропустив вперед не только своего сегодняшнего соперника, но и "Копенгаген", в параллельной встрече победивший "Злин" (2:0). Именно датчане станут следующим соперником красно-зеленых. Встреча состоится 23 ноября в Москве.
Лига Европы
Групповой турнир
Группа F
4-й тур
"Копенгаген" (Дания) – "Злин" (Чехия) – 2:0 (1:0)
Голы: Люфтнер, 40 (1:0). Вербич, 49 (2:0). Вербич, 90+2 (3:0).
"Копенгаген": Ольсен, Бенгтссон, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Туту (Аманкво, 72), Зека, Куск (Фальк, 64), Матич, Вербич, Сотириу (Павлович, 64).
"Злин": Достал, Гаич, Бачо, Яничек (Гнаничек, 54), Йирачек, Вукадинович, Хольцер, Копечны, Траоре, Диоп (Механович, 64), Экпай (Железник, 74).
Предупреждения: Сотириу, 20. Зека, 74. Матич, 88.
Судья: Дабанович (Черногория).
2 ноября. Копенгаген. Стадион "Паркен".
"ЛОКОМОТИВ" (Москва) – "Шериф" (Молдавия) – 1:2 (1:1)
Голы: Фарфан, 26 (1:0). Бадибанга, 41 (1:1). Брезовец, 58 (1:2).
"Локомотив": Гильерме (Медведев, 33), Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Лысов, Фернандеш, И.Денисов, Тарасов (Баринов, 55), Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Эдер, 73), Фарфан.
"Шериф": Микулич, Раку, Посмак, Кулушич, Сушич, Антон, Кендыш, Брезовец (Балима, 67), Кристиану (Оливейра, 87), Бадибанга, Жайру да Силва (де Ноэйер, 78).
Предупреждения: Кендыш, 62. Балима, 72. Игнатьев, 73. Бадибанга, 90. Оливейра, 90+4.
Судьи: ДЕЛЬФЕРЬЕ. Де Вейрдт, Де Неве, Буко, Виссер (все Бельгия).
2 ноября. Москва. Стадион "РЖД Арена".
Фарфан продолжает забивать! #ЛокоШериф - 1:0 pic.twitter.com/Kkk8jstga4– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 2 ноября 2017 г.
Бадибанга сравнивает счет. #ЛокоШериф - 1:1 pic.twitter.com/sFJNmgKgzz– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 2 ноября 2017 г.
"Шериф" выходит вперед. #ЛокоШериф - 1:2 pic.twitter.com/qdZRNxDcm4– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 2 ноября 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/
Проба положительна
Я давно знал, что чемп Молдовы сильнее чемпа России))))
23:11
AndersenRUS
Народ похоже предыдущий матч не видел. Так то и в первой игре Шериф был сильнее и ничья была удачей для Локо. Шериф уже обыгрывал Локо, опять обыграл. Тревожно за след матч с ЦСКА, восстановление и две травмы. Что то Медведев не впечатлил, не выручил...
23:11
dintos
Проиграть дома мамалыжникам-это клеймо на всю историю.Уважать себя надо,а не изображать победителей Карфагена,то бишь Зенита...
23:10
Алекс61
плохо сыграли
23:10
Алекс61
за пришедших на игру зрителей обидно и за свое время потраченное на это дерьмо в исполнении великих миранчуков и семина
23:09
Валерий Милан-Монако
Настоящий локомотив))) Жаль лишь за очки потерянные в копилку России.... Такую команды нужно побеждать на классе без включения физики
23:08
zvovs
Не забудьте дать оправдания в виде усталости! Бедненькие, целыми сутками у станка! Хэх.
23:08
grey174
Это что было? .... Извините, временно отлучусь - надо проблеваться!
23:08
Паснаход
vesmast1960 правильно- ВСЕ СИЛЫ НА ЧР!!!!!!!!!.......... пошол ты знаешь куда?!
23:07
Thomas_Boy_
Даже Вопрека с его куриными мозгами что-то да понимает, а эти олухи - нет. Доколе?!
23:07
tryam
Семина не уволят как и Шалимова. за стремление попасть в Лигу чемпионов, а для этого надо разгрузить график.
23:07
enTe
Судя по комментариям - это матч смотрело больше болельщиков зенита, чем Локомотива))))
23:07
Imperial inc
Когда Шериф выпал в группу, так и знал, что это будет заноза в ж.пе. С постсоветами всегда напряженные матчи, не зависимо от класса. Так и случилось. И после кислой ничьи в Тирасполе, Палыч так ничего и не придумал. Шерифы вообще не ссались, перли вперед 180 минут. Молотки че...
23:06
Thomas_Boy_
Этим кретинам еще шесть лет назад объяснили беспроигрышный тактический вариант: "В атаке надо играть пошире, а в защите поуже". Но они простых слов не понимают. А басурман вообще не способен настроить команду, мотивировать игроков. Словом, он всего лишь бледная тень Ольги Юрьевны.
23:06
Паснаход
И Сёмина после этого не уволят? Совсем из ума выжил!
23:06
Вопреки
Я валяюсь... В такой группе (какие-только "Зениту" выделяют в ЕК за спонсорство Газпрома) и так отвратно играть, просто не допустимо !!! Хотя, это и есть истинный уровень наших кабинетных топов... Если попадается футбольный карлик с чуть отлаженной обороной и контратакой, так Семинская электричка ЛЕТИТ в дэпо. Хваленые ЦСКА, Спартак и особенно Локо способны играть лишь против атакующих команд ВТОРЫМ номером... А вся ангажированная пресса прессовала "Ростов", за игру от соперника, но с "Баварией" и "Атлетико"... А ныне кто в соперниках у адм. ресурсных - молдавские, чешские, австрийские и им подобные, КАРЛИКИ. Ну стыдно, ей богу
23:06
Андрей Краснодарский
Паровоз подумал-подумал и решил в ЛЕ затормозить, а в РФПЛ выпрыгнуть из колодок, влезть в тройку и на следующий год сыграть в ЛЧ. А что, у СМ ведь получилось))
23:06
Zloy_ekb
И вот это собралось в ЛЧ?
23:05
s.petr
Говорят ,что в Шерифе четыре игрока прямо со стройки приехали .. Учись Копалычь
23:05
ЛюблюЛаду
Пора у нас вводить турнир за право играть в лиге Европы как делают это в некоторых европейских чемпионатах. Ну не хочешь ты играть в ней то уступи место тем кто хочет. Пусть играют 7-9 места чемпионата с желанием. А Локо просто не уважает болельщиков. ЛЕ ему вообще нафиг не нужна и это было видно еще с отборочных раундов, но там просто не удалось проиграть, просто невозможно было, а сейчас цель достижима. Плюнуть хочется в сторону уходящих с поля. Позорище.
23:05
Luchezarny
паровоз проиграл хотя им очень помогал судья........... не понятно из-за чего не засчитали гол с углового...
23:05
vesmast1960
правильно- ВСЕ СИЛЫ НА ЧР!!!!!!!!!
23:05
PallMall
Сейчас Зенит покажет всем, как нужно играть!
23:05
enTe
О, сколько же слов полилось после того, как Шериф играл как будто последний матч, носясь оба тайма сломя голову, забив после ошибок уставшей обороны) всем свойственно проигрывать, самое главное - оправиться после поражений и показывать свой уровень дальше
23:05
Andersen32
Зачем ЛЕ, когда ЧР сеяный в ЛЧ, но локо будет третьим.
23:04
нет желтухе!
да элементарно. Чхать им на ЛЕ! Проигрыш был предопределён, а Зенит выиграет. Вот вам и истинный уровень команд.
23:04
Dymanomashina
Чудовищно
23:04
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
АНАПРИЛИН,,,,,,,,,,, ВЕСЬ УРОВЕНЬ рфпл БУДЕТ ПОКАЗАН, КОГДА ГАЗМЯСОВСКИЕ БАКЛАНЫ СОЛЬЮТ НОРГАМ!!!!!
23:04
maxscorp78
ротация напрашивалась аднака
23:04
Tribunal Z
А лидер то ненастоящий!)))
23:03