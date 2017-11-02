"Локомотив" проиграл "Шерифу" в Москве

В матче группового турнира Лиги Европы "Локомотив" на своем поле уступил "Шерифу" – 1:2. На гол Джефферсона Фарфана гости ответили мячами Зиги Бадибанги и Йосипа Брезовеца. Для железнодорожников поражение стало первым в нынешнем розыгрыше турнира.

Подопечные Юрия Семина после этой осечки опустили на третье место в группе F, пропустив вперед не только своего сегодняшнего соперника, но и "Копенгаген", в параллельной встрече победивший "Злин" (2:0). Именно датчане станут следующим соперником красно-зеленых. Встреча состоится 23 ноября в Москве.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа F

4-й тур

"Копенгаген" (Дания) – "Злин" (Чехия) – 2:0 (1:0)

Голы: Люфтнер, 40 (1:0). Вербич, 49 (2:0). Вербич, 90+2 (3:0).

"Копенгаген": Ольсен, Бенгтссон, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Туту (Аманкво, 72), Зека, Куск (Фальк, 64), Матич, Вербич, Сотириу (Павлович, 64).

"Злин": Достал, Гаич, Бачо, Яничек (Гнаничек, 54), Йирачек, Вукадинович, Хольцер, Копечны, Траоре, Диоп (Механович, 64), Экпай (Железник, 74).

Предупреждения: Сотириу, 20. Зека, 74. Матич, 88.

Судья: Дабанович (Черногория).

2 ноября. Копенгаген. Стадион "Паркен".

"ЛОКОМОТИВ" (Москва) – "Шериф" (Молдавия) – 1:2 (1:1)

Голы: Фарфан, 26 (1:0). Бадибанга, 41 (1:1). Брезовец, 58 (1:2).

"Локомотив": Гильерме (Медведев, 33), Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Лысов, Фернандеш, И.Денисов, Тарасов (Баринов, 55), Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Эдер, 73), Фарфан.

"Шериф": Микулич, Раку, Посмак, Кулушич, Сушич, Антон, Кендыш, Брезовец (Балима, 67), Кристиану (Оливейра, 87), Бадибанга, Жайру да Силва (де Ноэйер, 78).

Предупреждения: Кендыш, 62. Балима, 72. Игнатьев, 73. Бадибанга, 90. Оливейра, 90+4.

Судьи: ДЕЛЬФЕРЬЕ. Де Вейрдт, Де Неве, Буко, Виссер (все Бельгия).

2 ноября. Москва. Стадион "РЖД Арена".