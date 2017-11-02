22:54 | Футбол — Лига Европы

"Локомотив" проиграл "Шерифу" в Москве

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В матче группового турнира Лиги Европы "Локомотив" на своем поле уступил "Шерифу" – 1:2. На гол Джефферсона Фарфана гости ответили мячами Зиги Бадибанги и Йосипа Брезовеца. Для железнодорожников поражение стало первым в нынешнем розыгрыше турнира.

Подопечные Юрия Семина после этой осечки опустили на третье место в группе F, пропустив вперед не только своего сегодняшнего соперника, но и "Копенгаген", в параллельной встрече победивший "Злин" (2:0). Именно датчане станут следующим соперником красно-зеленых. Встреча состоится 23 ноября в Москве.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа F

4-й тур

"Копенгаген" (Дания) – "Злин" (Чехия) – 2:0 (1:0)

Голы: Люфтнер, 40 (1:0). Вербич, 49 (2:0). Вербич, 90+2 (3:0).

"Копенгаген": Ольсен, Бенгтссон, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Туту (Аманкво, 72), Зека, Куск (Фальк, 64), Матич, Вербич, Сотириу (Павлович, 64).

"Злин": Достал, Гаич, Бачо, Яничек (Гнаничек, 54), Йирачек, Вукадинович, Хольцер, Копечны, Траоре, Диоп (Механович, 64), Экпай (Железник, 74).

Предупреждения: Сотириу, 20. Зека, 74. Матич, 88.

Судья: Дабанович (Черногория).

2 ноября. Копенгаген. Стадион "Паркен".

"ЛОКОМОТИВ" (Москва) – "Шериф" (Молдавия) – 1:2 (1:1)

Голы: Фарфан, 26 (1:0). Бадибанга, 41 (1:1). Брезовец, 58 (1:2).

"Локомотив": Гильерме (Медведев, 33), Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Лысов, Фернандеш, И.Денисов, Тарасов (Баринов, 55), Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Эдер, 73), Фарфан.

"Шериф": Микулич, Раку, Посмак, Кулушич, Сушич, Антон, Кендыш, Брезовец (Балима, 67), Кристиану (Оливейра, 87), Бадибанга, Жайру да Силва (де Ноэйер, 78).

Предупреждения: Кендыш, 62. Балима, 72. Игнатьев, 73. Бадибанга, 90. Оливейра, 90+4.

Судьи: ДЕЛЬФЕРЬЕ. Де Вейрдт, Де Неве, Буко, Виссер (все Бельгия).

2 ноября. Москва. Стадион "РЖД Арена".

Локомотив М - Шериф

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 4-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (67)
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Проба положительна

Я давно знал, что чемп Молдовы сильнее чемпа России))))

23:11

AndersenRUS

Народ похоже предыдущий матч не видел. Так то и в первой игре Шериф был сильнее и ничья была удачей для Локо. Шериф уже обыгрывал Локо, опять обыграл. Тревожно за след матч с ЦСКА, восстановление и две травмы. Что то Медведев не впечатлил, не выручил...

23:11

dintos

Проиграть дома мамалыжникам-это клеймо на всю историю.Уважать себя надо,а не изображать победителей Карфагена,то бишь Зенита...

23:10

Алекс61

плохо сыграли

23:10

Алекс61

за пришедших на игру зрителей обидно и за свое время потраченное на это дерьмо в исполнении великих миранчуков и семина

23:09

Валерий Милан-Монако

Настоящий локомотив))) Жаль лишь за очки потерянные в копилку России.... Такую команды нужно побеждать на классе без включения физики

23:08

zvovs

Не забудьте дать оправдания в виде усталости! Бедненькие, целыми сутками у станка! Хэх.

23:08

grey174

Это что было? .... Извините, временно отлучусь - надо проблеваться!

23:08

Паснаход

vesmast1960 правильно- ВСЕ СИЛЫ НА ЧР!!!!!!!!!.......... пошол ты знаешь куда?!

23:07

Thomas_Boy_

Даже Вопрека с его куриными мозгами что-то да понимает, а эти олухи - нет. Доколе?!

23:07

tryam

Семина не уволят как и Шалимова. за стремление попасть в Лигу чемпионов, а для этого надо разгрузить график.

23:07

enTe

Судя по комментариям - это матч смотрело больше болельщиков зенита, чем Локомотива))))

23:07

Imperial inc

Когда Шериф выпал в группу, так и знал, что это будет заноза в ж.пе. С постсоветами всегда напряженные матчи, не зависимо от класса. Так и случилось. И после кислой ничьи в Тирасполе, Палыч так ничего и не придумал. Шерифы вообще не ссались, перли вперед 180 минут. Молотки че...

23:06

Thomas_Boy_

Этим кретинам еще шесть лет назад объяснили беспроигрышный тактический вариант: "В атаке надо играть пошире, а в защите поуже". Но они простых слов не понимают. А басурман вообще не способен настроить команду, мотивировать игроков. Словом, он всего лишь бледная тень Ольги Юрьевны.

23:06

Паснаход

И Сёмина после этого не уволят? Совсем из ума выжил!

23:06

Вопреки

Я валяюсь... В такой группе (какие-только "Зениту" выделяют в ЕК за спонсорство Газпрома) и так отвратно играть, просто не допустимо !!! Хотя, это и есть истинный уровень наших кабинетных топов... Если попадается футбольный карлик с чуть отлаженной обороной и контратакой, так Семинская электричка ЛЕТИТ в дэпо. Хваленые ЦСКА, Спартак и особенно Локо способны играть лишь против атакующих команд ВТОРЫМ номером... А вся ангажированная пресса прессовала "Ростов", за игру от соперника, но с "Баварией" и "Атлетико"... А ныне кто в соперниках у адм. ресурсных - молдавские, чешские, австрийские и им подобные, КАРЛИКИ. Ну стыдно, ей богу

23:06

Андрей Краснодарский

Паровоз подумал-подумал и решил в ЛЕ затормозить, а в РФПЛ выпрыгнуть из колодок, влезть в тройку и на следующий год сыграть в ЛЧ. А что, у СМ ведь получилось))

23:06

Zloy_ekb

И вот это собралось в ЛЧ?

23:05

s.petr

Говорят ,что в Шерифе четыре игрока прямо со стройки приехали .. Учись Копалычь

23:05

ЛюблюЛаду

Пора у нас вводить турнир за право играть в лиге Европы как делают это в некоторых европейских чемпионатах. Ну не хочешь ты играть в ней то уступи место тем кто хочет. Пусть играют 7-9 места чемпионата с желанием. А Локо просто не уважает болельщиков. ЛЕ ему вообще нафиг не нужна и это было видно еще с отборочных раундов, но там просто не удалось проиграть, просто невозможно было, а сейчас цель достижима. Плюнуть хочется в сторону уходящих с поля. Позорище.

23:05

Luchezarny

паровоз проиграл хотя им очень помогал судья........... не понятно из-за чего не засчитали гол с углового...

23:05

vesmast1960

правильно- ВСЕ СИЛЫ НА ЧР!!!!!!!!!

23:05

PallMall

Сейчас Зенит покажет всем, как нужно играть!

23:05

enTe

О, сколько же слов полилось после того, как Шериф играл как будто последний матч, носясь оба тайма сломя голову, забив после ошибок уставшей обороны) всем свойственно проигрывать, самое главное - оправиться после поражений и показывать свой уровень дальше

23:05

Andersen32

Зачем ЛЕ, когда ЧР сеяный в ЛЧ, но локо будет третьим.

23:04

нет желтухе!

да элементарно. Чхать им на ЛЕ! Проигрыш был предопределён, а Зенит выиграет. Вот вам и истинный уровень команд.

23:04

Dymanomashina

Чудовищно

23:04

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

АНАПРИЛИН,,,,,,,,,,, ВЕСЬ УРОВЕНЬ рфпл БУДЕТ ПОКАЗАН, КОГДА ГАЗМЯСОВСКИЕ БАКЛАНЫ СОЛЬЮТ НОРГАМ!!!!!

23:04

maxscorp78

ротация напрашивалась аднака

23:04

Tribunal Z

А лидер то ненастоящий!)))

23:03