"Локомотив" приступил к подготовке к ответному матчу с "Ниццей"

"Локомотив" в Твиттере сообщил, что команда вернулась на клубную базу в Баковке. Железнодорожники начали готовиться к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы".

Напомним, первая встреча между российским и французским клубами завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей. В их составе все три мяча на свой счет записал Мануэл Фернандеш, признанный УЕФА лучшим игроком недели в Лиге Европы. Также португальский хавбек вошел в символическую сборную недели.

Напомним, ответный матч между "Локомотивом" и "Ниццей" состоится 22 февраля. Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.