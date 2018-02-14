16:58 | Футбол — Лига Европы

"Локомотив" прилетел в Ниццу на матч Лиги Европы


"Локомотив" прилетел из Ниццу, где состоится матч 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы". Как сообщает пресс-служба красно-зеленых, железнодорожники отправились во Францию из Малаги, где команда проводила сбор.

К игре готовятся 24 футболиста:

Вратари: Гильерме, Коченков, Медведев;

Защитники: В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Ротенберг, Чорлука;

Полузащитники: Баринов, И. Денисов, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Тарасов, Фарфан, Фернандеш;

Нападающие: Ари, Корян, Лысов, Эдер.

Матч "Ницца" – "Локомотив" пройдет 15 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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