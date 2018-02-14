"Локомотив" прилетел в Ниццу на матч Лиги Европы

"Локомотив" прилетел из Ниццу, где состоится матч 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы". Как сообщает пресс-служба красно-зеленых, железнодорожники отправились во Францию из Малаги, где команда проводила сбор.
К игре готовятся 24 футболиста:
Вратари: Гильерме, Коченков, Медведев;
Защитники: В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Ротенберг, Чорлука;
Полузащитники: Баринов, И. Денисов, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбус, Тарасов, Фарфан, Фернандеш;
Нападающие: Ари, Корян, Лысов, Эдер.
Матч "Ницца" – "Локомотив" пройдет 15 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Вылетели из Малага с небольшим опозданием, два часа в пути, два круга над аэропортом Ниццы и мы на месте!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 14 февраля 2018 г.
⚽ В 19:30 по Москве проведём брифинг, в 20:00 начнётся тренировка, первые 15 минут которой будут доступны для журналистов.
📱 Стримы смотрите в https://t.co/nssnUViFTq pic.twitter.com/vGnoXbqjBk