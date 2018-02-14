"Локомотив" прилетел в Ниццу на матч Лиги Европы

Вылетели из Малага с небольшим опозданием, два часа в пути, два круга над аэропортом Ниццы и мы на месте!



⚽ В 19:30 по Москве проведём брифинг, в 20:00 начнётся тренировка, первые 15 минут которой будут доступны для журналистов.



📱 Стримы смотрите в https://t.co/nssnUViFTq pic.twitter.com/vGnoXbqjBk