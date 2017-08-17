"Локомотив" получит 2,6 миллиона евро за участие в групповом этапе Лиги Европы

"Локомотив" гарантированно заработает 2,6 миллиона евро за участие в групповом этапе Лиги Европы сезона-2017/18, сообщает пресс-служба УЕФА. Победитель может получить 15,7 миллиона в качестве призовых.

Каждый участник группового турнира заработает по 2,6 миллиона и дополнительно по 360 тысяч за победу и по 120 тысяч за ничью. Выход в 1/16 финала ЛЕ принесет командам по 600 тысяч в случае занятия первых мест в своих группах, а вторые команды групп получат по 300 тысяч.

Участники 1/16 финала получат по 500 тысяч, 1/8 финала – по 750 тысяч, 1/4 финала – по 1 миллиону, 1/2 финала – по 1,6 миллиона. Победитель Лиги Европы заработает 6,5 миллиона призовых, а проигравший – 3,5 миллиона.

Напомним, что "Локомотив" гарантировал себе участие в групповом раунде Лиги Европы как победитель Кубка России сезона-2016/17. В квалификации принимают участие "Зенит" и "Краснодар". Санкт-петербургский клуб проиграл "Утрехту" (0:1) в первом матче 4-го отборочного раунда, "быки" сегодня сыграют с "Црвеной Звездой".

Матч "Краснодар" - "Црвена Звезда" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.