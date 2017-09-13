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23:15 | Футбол — Лига Европы

"Локомотив": подтверждения об отказе болельщикам во въезде в Данию нет


Пресс-служба "Локомотива" опровергла информацию о запрете нескольким болельщикам клуба во въезде в Данию. Ранее в СМИ появилась информация, что полиция Дании прямо на выходе из самолета проверяла паспорта фанатов и не пустила некоторых в страну.

"На данный момент эти сведения не находят подтверждения", - сказали в пресс-службе клуба.

В четверг "Локомотив" проведет матч группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена". Матч начнется в 22.05 по московскому времени, "СЭ" проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

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http://tass.ru/sport/4560257

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1-й тур
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