"Локомотив" победил "Ниццу", отыгравшись с 0:2 в гостях

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Локомотив" на выезде одолел "Ниццу" – 3:2. На дубль Марио Балотелли гости ответили хет-триком Мануэла Фернандеша. Отметим, что на 67-й минуте французы остались в меньшинстве из-за удаления Расина Коли.
Ответная встреча между этими командами состоится 22 февраля в Москве.
Лига Европы
1/16 финала
Первый матч
"Ницца" (Франция) – "ЛОКОМОТИВ" (Россия) – 2:3 (2:1)
Голы: Балотелли, 4 (1:0). Балотелли, 28 - с пенальти (2:0). Фернандеш, 45 - с пенальти (2:1). Фернандеш, 69 - штрафной (2:2). Фернандеш, 77 (2:3).
"Ницца": Бенитес, Сарр, Марлон (Бюрнер, 46), Данте, Коли, Сиприен (Менди, 82), Сери, Лис Мелу, Сен-Максимен, Плеа (Тамез, 70), Балотелли.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, В.Денисов (Рыбус, 46), Ант.Миранчук, И.Денисов, Коломейцев (Фарфан, 46), Ал.Миранчук, Фернандеш, Ари (Эдер, 70).
Предупреждение: Пейчинович, 27.
Удаление: Коли, 67 (фол последней надежды).
Судьи: КОВАЧ. Артене, Маринеску, Аврам, Фесник (все Румыния).
15 февраля. Ницца. Стадион "Альянц Ривьера".
Расписание матчей плей-офф Лиги Европы
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/playoff/
Митяй 71
Спасибо всем не равнодушным к хорошему футболу за поздравления Локо!!!!!!
23:16
kukarnid
Молодцы, ребята! Особенно рад за Палыча
23:16
Felix BARSA
С удовольствием смотрел игру ЛОКО в начале 00х, Палыч красава, и тогда и сейчас смотреть его футбол было очень приятно! От Ростова всем болелам Локо большой респект и поздравления!
23:14
Одержимый
Так держать!
23:14
yspesh4
Millwall82 Подключайте пакет за 400 рэ всего, и будет вам счастье, меньше хорошей бутылки водки или вина. 22:58 /// Пакет вина стоит стольник. Шучу типа. Локо на главную надо, а тут... П.С. Ща еще посмотрю, как ваши с Селтиком сыграют.
23:12
Митяй 71
Свинюшки бедные поливают своих в хвост и в гриву, особенно нашего лучшего друга - лучшего защитника Спартака, слабоумного дурочка Илюшку Кутепова, который после перерыва обещал гас и догнать и порвать. Ну вот показал себя в очередной раз в полной красе, привез два. Языком явно лучше работает чем ногами.
23:12
spetrov
lokofanat, мы еще и про добрые отношения Палыча и ПалФедоровича помним. Такое тоже не забывается.
23:10
qwerasd557
Брависсимо ЛОКО!!!!!!!!!!! Было не оторваться от экрана! А "СЭ" превращается в какое-то дерьмо. "СЭ" 90-х и пожалуй 00-х вернись..
23:09
belkins
Жаль что видел этот матч(( навязан "матчем" был другой матч
23:08
Бу-га-га!
Фантазисто!!!!
23:08
Митяй 71
МУжики Всех поздравляю, мы лучшие. За второй тайм Палычу особый респект и уважуха.
23:07
Alex VDV
Паровозы - красава!!! От души поздравляю!!! Болельщик ЦСКА.
23:07
lokofanat
Отдельно хочу поблагодарить за теплые слова поздравлений болельщиков других клубов- очень приятно, что на европейской арене мы не делим друг друга на своих и чужих. Помню, как за Локо болели на ЛЧ в нулевых вместе с динамовскими, армейцами и спартачами- все как один.
23:07
garry1980
Плевать на Рабинера и СЭ. Спасибо всем болельщикам других клубов за поздравления! Надеюсь весной нас будет хотя бы трое. Даешь русский финал ЛЕ! Хотя тут я погорячился, конечно)))
23:06
spetrov
Посмотрим, чем ответит Зенит. Три заявки на вторую половину сезона мы уже увидели.
23:05
bolt37ru
А у Паравозика все путем, как оказалось)
23:05
Тарасено
Жаль только, что по телеку не показывали, а показывали другой типа футбол
23:05
Meddle
Вот так надо забивать гвозди!!! Паровозы! Красавцы!
23:04
Pablo_75
Честно - потрясён. При счёте 3:2 в гостях, с весьма серьёзным соперником, не стояли около своей штрафной, а раскатывали их и должны были забивать четвёртый. Обалденная командная игра.
23:04
lokofanat
Спартак-экспрессу пофиг на выдающиеся победы российских клубов, на главной висит любимое позорище.
23:04
Тарасено
Отлично!
23:04
dv2205
чемпион без вопросов - как болельщик Зенита говорю и не дай бог если такой слив спама в надежде за халявную лигу чемпионов уцепиться пройдет - кто-то очки набирает для страны а кто-то сливает -- хрюшкам не отмыться
23:04
AKBI
Выше всяких... !!!
23:04
AndreyV
Как ни странно, сегодня закрылся вопрос с чемпионом России. Локо с победой в матче и с победой в чемпе!!!
23:03
garry1980
КриРо хорош, но Ману умеет играть через не могу и показывать характер. У Криштиану слишком много зависит от настроения.
23:03
DedSovetskoyArmiy
Ребята - красавцы! Вот это характер! Хоть и болельщик ЦСКА, но признаю, вы - лучшие в этом сезоне. Спасибо за положительные эмоции! А СЭ - позор. Сколько можно пиарить этот ненародный недоклуб...
23:03
Felix BARSA
Палыч и его дружина потоптались на французкой булочке! МОЛОДЦЫ, настоящие мастера, не то, что это распиаренный Спартачок...
23:02
redgy
Хоть что-то приятное сегодня в мире спорта) Фарфанище и Фернандище! ) Но не расслабляться, дома тяжело придется..
23:02
Sterx
Аплодирую Шпалычу!
23:02
garry1980
Давно так не радовали. Отыграться с 0-2 в гостях, когда ничего не получается это дорогого стоит. Пока из наших клубов единственные, кто показал характер и умение переламывать игру. Жаль Спартак, ЦСКА если не накосячит должны проходить, Зенит может проиграть только сам себе. Шпалычу респект! А португалы если не возьмут Ману на чемпионат будут просто идиотами.
23:02