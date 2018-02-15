"Локомотив" победил "Ниццу", отыгравшись с 0:2 в гостях

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Локомотив" на выезде одолел "Ниццу" – 3:2. На дубль Марио Балотелли гости ответили хет-триком Мануэла Фернандеша. Отметим, что на 67-й минуте французы остались в меньшинстве из-за удаления Расина Коли.

Ответная встреча между этими командами состоится 22 февраля в Москве.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

"Ницца" (Франция) – "ЛОКОМОТИВ" (Россия) – 2:3 (2:1)

Голы: Балотелли, 4 (1:0). Балотелли, 28 - с пенальти (2:0). Фернандеш, 45 - с пенальти (2:1). Фернандеш, 69 - штрафной (2:2). Фернандеш, 77 (2:3).

"Ницца": Бенитес, Сарр, Марлон (Бюрнер, 46), Данте, Коли, Сиприен (Менди, 82), Сери, Лис Мелу, Сен-Максимен, Плеа (Тамез, 70), Балотелли.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, В.Денисов (Рыбус, 46), Ант.Миранчук, И.Денисов, Коломейцев (Фарфан, 46), Ал.Миранчук, Фернандеш, Ари (Эдер, 70).

Предупреждение: Пейчинович, 27.

Удаление: Коли, 67 (фол последней надежды).

Судьи: КОВАЧ. Артене, Маринеску, Аврам, Фесник (все Румыния).

15 февраля. Ницца. Стадион "Альянц Ривьера".

Расписание матчей плей-офф Лиги Европы