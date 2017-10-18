"Локомотив" отправился в Тирасполь на матч против "Шерифа"

Футболисты "Локомотива" отправились на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа", сообщает пресс-служба железнодорожников. Команда долетит до Кишинева, откуда отправится в Тирасполь, где пройдет игра.
Матч "Шериф" – "Локомотив" состоится завтра, 19 октября, и начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
✈️ Доброе утро, красно-зеленые! Через пару минут отправляемся в Кишинёв, откуда будем добираться до Тирасполя. Команда передавала привет 😉 pic.twitter.com/A7hi1DkyJM– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 18 октября 2017 г.