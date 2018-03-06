"Локомотив" отправился в Испанию на матч с "Атлетико"

"Локомотив" полетел в Испанию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико", сообщает пресс-служба железнодорожников. Встреча состоится 8 марта.

"Отправляемся в Мадрид пораньше! "Атлетико" – "Локо" уже совсем скоро", – говорится в сообщении клуба в Твиттере.

Игра "Атлетико" – "Локомотив" пройдет 8 марта и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча. Ответная встреча пройдет 15 марта в Москве.