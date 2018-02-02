"Локомотив" назвал заявку на плей-офф Лиги Европы

"Локомотив"​ на официальном сайте объявил заявку команды на плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала красно-зеленым предстоит сыграть с "Ниццей".

В список А были включены следующие игроки: вратари - Гильерме, Коченков, Медведев; защитники - Чорлука, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Ротенберг, Рыбус; полузащитники - И. Денисов, Фарфан, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тарасов, Фернандеш; нападающие - Ари, Корян, Эдер.

Кроме того, в список В были включены: защитники - Лапшов, полузащитники - Баринов, Дорофеев, Галанин, Куликов, Лысов, Тугарев, Вульфов; нападающие - Галаджан.