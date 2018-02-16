00:50 | Футбол — Лига Европы

"Локомотив": "Можно не заметить, но Фернандеш счастлив"

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Пресс-служба "Локомотива" в Твиттере опубликовала фотографию полузащитника Мануэла Фернандеша после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" (3:2). Португалец в этой игре сделал хет-трик. Он стал третьим игроком российской команды в еврокубках после Александра Кержакова и Зазы Джанашии, которому удалось дважды забить по три мяча в одном матче.

На первый взгляд, положительных эмоций Фернандеш не испытывает. Железнодорожники утверждают, что игрок на самом деле счастлив.

"Можно не заметить, но Ману счастлив. И забрал себе мяч, которым забил третий, на память", - говорится в сообщении "Локо".

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Askido

Спасибо тебе и всей команде ещё раз!!! Ты классный и профессиональный игрок!!!

01:34

garry1980

Молодец Ману! А ведь при ОЮ на нем фактически крест поставили. Вот чего не отнять у Палыча, так это того, что он умеет создать в команде нужный микроклимат.

01:16

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