"Локомотив": "Можно не заметить, но Фернандеш счастлив"

Пресс-служба "Локомотива" в Твиттере опубликовала фотографию полузащитника Мануэла Фернандеша после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" (3:2). Португалец в этой игре сделал хет-трик. Он стал третьим игроком российской команды в еврокубках после Александра Кержакова и Зазы Джанашии, которому удалось дважды забить по три мяча в одном матче.
На первый взгляд, положительных эмоций Фернандеш не испытывает. Железнодорожники утверждают, что игрок на самом деле счастлив.
"Можно не заметить, но Ману счастлив. И забрал себе мяч, которым забил третий, на память", - говорится в сообщении "Локо".
Можно не заметить, но Ману счастлив. И забрал себе мяч, которым забил третий, на память 😜 #НиццаЛоко pic.twitter.com/n6hLBd4wiF– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 15 февраля 2018 г.
Askido
Спасибо тебе и всей команде ещё раз!!! Ты классный и профессиональный игрок!!!
01:34
garry1980
Молодец Ману! А ведь при ОЮ на нем фактически крест поставили. Вот чего не отнять у Палыча, так это того, что он умеет создать в команде нужный микроклимат.
01:16