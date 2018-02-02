"Локомотив" исключил Маргасова и Ндинга из заявки на матчи Лиги Европы

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал изменения в заявке "Локомотива" на матчи Лиги Европы. Железнодорожники, которые в 1/16 финала второго по значимости еврокубкового турнира сыграют с "Ниццей", не стали дозаявлять игроков. Из заявки команды Юрия Семина были исключены защитник Тимофей Маргасов и ползащитник Дельвин Ндинга.

"Ницца", в свою очередь, дозаявила защитника Ихсана Сако и нападающего Микаэля Ле Биана. Из списка футболистов команды на матчи Лиги Европы были исключены защитник Готье Льорис, а также полузащитники Венсан Козьелло, Реми Вальтер и Весли Снайдер.

Напомним, первый матч между "Локомотивом" и "Ниццей" состоится 15 февраля в Ницце. Ответная встреча будет сыграна 22 ферваля в Москве.