"Локомотив" - фаворит матча со "Злином" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы между "Локомотивом" и "Злином"​. Встреча в Москве начнется в 22.05.

Котировки букмекеров на матч "Локомотив" - "Злин"

Прогноз Winline – П1 1.31 – Н 5.11 – П2 9.96

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Злин".

Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Злин" – в четверг, 28 сентября, на канале "Матч ТВ.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Локомотив": Гильерме - Фарфан, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов - Тарасов, И. Денисов - Фернандеш, Ал. Миранчук - Эдер.

"Злин": Достал - Матейов, Бачо, Гайич, Хольцер - Экпай, Траоре, Ирачек, Бартошак - Дьоп, Железник.

ПОТЕРИ: Ари, Чорлука (оба - травма) - нет.