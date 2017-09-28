"Локомотив" - фаворит матча со "Злином" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы между "Локомотивом" и "Злином". Встреча в Москве начнется в 22.05.
Котировки букмекеров на матч "Локомотив" - "Злин"
Прогноз Winline – П1 1.31 – Н 5.11 – П2 9.96
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Злин".
Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Злин" – в четверг, 28 сентября, на канале "Матч ТВ.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Локомотив": Гильерме - Фарфан, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов - Тарасов, И. Денисов - Фернандеш, Ал. Миранчук - Эдер.
"Злин": Достал - Матейов, Бачо, Гайич, Хольцер - Экпай, Траоре, Ирачек, Бартошак - Дьоп, Железник.
ПОТЕРИ: Ари, Чорлука (оба - травма) - нет.