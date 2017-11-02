"Локомотив" - фаворит матча с "Шерифом" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между "Локомотивом" и "Шерифом". Встреча в Москве начнется в 21.00.

Котировки букмекеров на матч "Локомотив" - "Шериф"

Коэффициенты Winline: П1 1.46 – Н 4.20 – П2 7.68.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Шериф".

Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Шериф" – в четверг, 2 ноября, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов - Тарасов, И. Денисов - Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш - Фарфан.

"Шериф": Журик - Раку, Посмак, Кулушич - Сушич, Оанча, Антон, Кендыш, Кристиану - Жайру, Мутоша.

ПОТЕРИ: Ари, Маргасов, Чорлука (все - травма) - нет.