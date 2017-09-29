"Локомотив": "Европа, ты это видела?"

Пресс-служба "Локомотива" выступила с заявлением ко всей Европе после победы над "Злином" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (3:0).
"Хет-трик Фернандеша приносит нам уверенную победу и лидерство в группе F! Европа, ты видела это?! Мы - "Локомотив"!" - говорится в сообщении.
Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"
Хет-трик Фернандеша приносит нам уверенную победу и лидерство в группе F!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 28 сентября 2017 г.
🔥Europe, have you seen this?! We’re Lokomotiv Moscow! #UEL pic.twitter.com/pmvZlK57RU
голос из Санкт-Петербурга
Слава богу, хоть ещё один клуб появился, который наряду с ЗЕНИТом, ЦСКА, Ростовом и Рубином может достойно выступать в Еврокубках!
00:27
Roverro
Поздравляю Локо с победойI МолодцыI /болельщик Зенита/.
00:18