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00:10 | Футбол — Лига Европы

"Локомотив": "Европа, ты это видела?"

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Пресс-служба "Локомотива" выступила с заявлением ко всей Европе после победы над "Злином" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (3:0).

"Хет-трик Фернандеша приносит нам уверенную победу и лидерство в группе F! Европа, ты видела это?! Мы - "Локомотив"!" - говорится в сообщении.

Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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голос из Санкт-Петербурга

Слава богу, хоть ещё один клуб появился, который наряду с ЗЕНИТом, ЦСКА, Ростовом и Рубином может достойно выступать в Еврокубках!

00:27

Roverro

Поздравляю Локо с победойI МолодцыI /болельщик Зенита/.

00:18