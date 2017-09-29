"Локомотив": "Европа, ты это видела?"

Пресс-служба "Локомотива" выступила с заявлением ко всей Европе после победы над "Злином" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (3:0).

"Хет-трик Фернандеша приносит нам уверенную победу и лидерство в группе F! Европа, ты видела это?! Мы - "Локомотив"!" - говорится в сообщении.

Трансляция матча "Локомотив" – "Злин"