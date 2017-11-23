"Локомотив" еще не принял окончательного решения по установке крыши на стадионе

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал, что клуб еще не принял окончательного решения по поводу возможной установки крыши на стадионе в Черкизово. По его словам, все будет зависеть от стоимости установки и эффекта, который будет получен.

-Установка крыши - один из вариантов, который мы рассматриваем на совете директоров, - сказал Мещеряков. - Но окончательного решения мы еще не приняли. Все будет зависеть от необходимых затрат и эффекта, который мы от этого получим. (Павел ГУРЕВИЧ)