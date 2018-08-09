22:30 | Футбол — Лига Европы

Лодыгин в третий раз пропустил четыре мяча в еврокубках


"Зенит" проиграл в третьем отборочном раунде Лиги Европы минскому "Динамо" (0:4) и в восьмой раз в истории пропустил в еврокубковом матче больше трех голов.

Трижды подобное случалось с питерцами во времена СССР, когда они потерпели два самых крупных поражения – от "Брюгге" и "Штутгарта". В российские времена огорчить питерцев по четыре раза смогли "Севилья", "Насьонал", "Аустрия" и дортмундская "Боруссия". Любопытно, что в трех последних неудачных для питерской обороны матчах ворота защищал Юрий Лодыгин. (Кирилл БУРДАКОВ)

Еврокубковые матчи, в которых "Зенит" пропускал более трех голов

Дата      Турнир                Стадия Соперник          Вратарь

30.09.1981          КУ          Первый раунд Динамо Др (г) - 1:4       Михаил БИРЮКОВ

30.09.1987          КУ          Первый раунд Брюгге (г) – 0:5               Михаил БИРЮКОВ

01.11.1989          КУ          Второй раунд  Штутгарт (г) – 0:5           Михаил БИРЮКОВ

30.03.2006          КУ          1/4 финала        Севилья (г) – 1:4             Вячеслав МАЛАФЕЕВ

20.08.2009          ЛЕ          4-й отб.раунд  Насьонал (г) – 3:4          Вячеслав МАЛАФЕЕВ

11.12.2014          ЛЧ          Гр.турнир          Аустрия (г) – 1:4             Юрий ЛОДЫГИН

25.02.2014          ЛЧ          1/8 финала        Боруссия Д (д) – 2:4      Юрий ЛОДЫГИН

09.08.2018          ЛЕ          3-й отб.раунд  Динамо Мн (г) – 0:4     Юрий ЛОДЫГИН

Динамо Мн - Зенит

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/

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