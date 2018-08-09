Лодыгин в третий раз пропустил четыре мяча в еврокубках

"Зенит" проиграл в третьем отборочном раунде Лиги Европы минскому "Динамо" (0:4) и в восьмой раз в истории пропустил в еврокубковом матче больше трех голов.

Трижды подобное случалось с питерцами во времена СССР, когда они потерпели два самых крупных поражения – от "Брюгге" и "Штутгарта". В российские времена огорчить питерцев по четыре раза смогли "Севилья", "Насьонал", "Аустрия" и дортмундская "Боруссия". Любопытно, что в трех последних неудачных для питерской обороны матчах ворота защищал Юрий Лодыгин. (Кирилл БУРДАКОВ)

Еврокубковые матчи, в которых "Зенит" пропускал более трех голов

Дата Турнир Стадия Соперник Вратарь

30.09.1981 КУ Первый раунд Динамо Др (г) - 1:4 Михаил БИРЮКОВ

30.09.1987 КУ Первый раунд Брюгге (г) – 0:5 Михаил БИРЮКОВ

01.11.1989 КУ Второй раунд Штутгарт (г) – 0:5 Михаил БИРЮКОВ

30.03.2006 КУ 1/4 финала Севилья (г) – 1:4 Вячеслав МАЛАФЕЕВ

20.08.2009 ЛЕ 4-й отб.раунд Насьонал (г) – 3:4 Вячеслав МАЛАФЕЕВ

11.12.2014 ЛЧ Гр.турнир Аустрия (г) – 1:4 Юрий ЛОДЫГИН

25.02.2014 ЛЧ 1/8 финала Боруссия Д (д) – 2:4 Юрий ЛОДЫГИН

09.08.2018 ЛЕ 3-й отб.раунд Динамо Мн (г) – 0:4 Юрий ЛОДЫГИН