Литовцы рассудят "Краснодар" и "Црвену Звезду"

Литовская бригада арбитров во главе с Гедиминасом Мажейкой будет работать на первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой", сообщает официальный сайт российской команды. Также в состав судейской бригады войдут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас, резервным рефери будет Юрий Пашковский.

Отметим, что Мажейка уже обслуживал матч с участием "Краснодара" в еврокубках. В сезоне-2016/17 он работал на домашней игре "быков" против албанского "Партизани" (4:0).

Первый матч между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой" состоится 17 августа в Краснодаре. Ответная игра пройдет 24 августа в Белграде.