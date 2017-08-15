10:15 | Футбол — Лига Европы

Литовцы рассудят "Краснодар" и "Црвену Звезду"


Литовская бригада арбитров во главе с Гедиминасом Мажейкой будет работать на первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой", сообщает официальный сайт российской команды. Также в состав судейской бригады войдут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас, резервным рефери будет Юрий Пашковский.

Отметим, что Мажейка уже обслуживал матч с участием "Краснодара" в еврокубках. В сезоне-2016/17 он работал на домашней игре "быков" против албанского "Партизани" (4:0).

Первый матч между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой" состоится  17 августа в Краснодаре. Ответная игра пройдет 24 августа в Белграде.

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=129642

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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