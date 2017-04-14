"Лион" вырвал победу у "Бешикташа", забив два мяча за две минуты

"Лион" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы обыграл "Бешикташ" на своем поле - 2:1. Турки открыли счет в этой встрече - гол забил нападающий Райан Бабел. Французы долго не могли отыграться, но в конце матча забили два мяча за две минуты - отличились Корентен Толиссо и Жереми Морель. Ответный поединок состоится 20 апреля в Стамбуле.

Напомним, перед началом матча между большое число поклонников французского клуба выбежало на поле. Болельщики были вынуждены пойти на такой шаг, поскольку их сектор атаковали и забрасывали петардами фанаты "Бешикташа". Начало матча было отложено, а полиции понадобилось время, чтобы взять ситуацию на стадионе "Парк Олимпик Лион" под свой контроль. Спустя 45 минут поле было очищено от посторонних лиц, футболисты и судьи вышли на игру. В Лионе в течение всего дня турецкие фанаты вели себя агрессивно и постоянно устраивали столкновения с полицией.

Лига Европы

1/4 финала

"Лион" (Франция) - "Бешикташ" (Турция) - 2:1 (0:1)

Голы: Бабел, 15 (0:1). Толиссо, 83 (1:1). Морель, 85 (2:1).

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Рафаэл да Силва (Жалле, 53), Маммана, Диакаби, Вальбуэна, Геззаль (Корне, 52), Фекир, Толиссо, Тузар, Ляказетт.

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Адриану, Тошич, Марселу, Гекхан Генюл, Митрович (Неджип Уйсал, 64), Хатчинсон, Огузхан (Арслан, 74), Талиска, Бабел, Дженк (Инлер, 87).

Предупреждения: Рафаэл да Силва, 20. Марселу, 21. Ляказетт, 58. Фекир, 67. Жалле, 74. Вальбуэна, 80. Арслан, 83.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

13 апреля. Лион. Стадион Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres).

Скандал в матче "Лион" - "Бешикташ". Подробности