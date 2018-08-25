"Лион" проведет один матч Лиги чемпионов без зрителей за поведение фанатов в игре с ЦСКА

"Лион" проведет ближайший домашний матч еврокубков без зрителей, сообщает официальный сайт клуба. Клуб наказан за поведение болельщиков в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА (2:3). Фанаты бросали пиротехнику и другие посторонние предметы на поле, а также устроили беспорядки на трибунах и позволяли себе проявления расизма. "Лион" намерен оспорить наказание.

Французский клуб напрямую попал в групповой турнир Лиги чемпионов. Своих соперников он узнает в результате жеребьевки 30 августа.

Ранее СМИ сообщали, что "Лион" проведет два матча без зрителей (но один матч - условно).