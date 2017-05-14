"Лион" подал апелляцию на условное отстранение команды от еврокубков

"Лион" обжаловал решение УЕФА об условном отстранении клуба из еврокубков за беспорядки на матче 1/4 финала Лиги Европы с "Бешикташем" (2:1), который состоялся 13 апреля. Как сообщает AFP, французский клуб не согласен с вердиктом дисциплинарной комиссии УЕФА и намерен оспорить его.

Напомним, что фанаты "Лиона", спасаясь от атаки турецких болельщиков, выбежали на поле. УЕФА наказал "Лион" и "Бешикташ" условным отстранением на один сезон от еврокубков, и оно станет реальным, если нечто подобное повторится в течение двух ближайших сезонов.