"Лион" победил "Рому", "Шальке" и менхенгладбахская "Боруссия" забили по голу

"Лион" переиграл "Рому" на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 4:2. Итальянская команда, пропустив в начале встречи, сумела восстановить равновесие и выйти вперед перед перерывом. Во втором тайме римляне удержать преимущество не смогли. Ответная игра пройдет 16 марта на "Стадио Олимпико".

В другом матче "Шальке" и менхенгладбахская "Боруссия" забили по голу – 1:1.

Лига Европы

Плей-офф

1/8 финала

Первые матчи

"Лион" – "Рома" – 4:2 (1:2)

"Шальке" (Германия) – "Боруссия" М (Германия) – 1:1 (1:1)

Голы: Хофманн, 15 (0:1). Бургшталлер, 25 (1:1).

"Шальке": Ферманн, Хеведес, Настасич, Колашинац, Керер, Калиджури, Стамбули (Бенталеб, 55), Гайс, Горецка, Шепф (Шупо-Мотинг, 72), Бургшталлер (Ди Санто, 84).

"Боруссия" М: Зоммер, Вендт, Колодзейчак, Янчке, Вестергорд, Джонсон (Хан, 65), Штробль, Хофманн (Шульц, 84), Дахуд, Раффаэл (Херрманн, 79), Штиндль.

Предупреждения: Штробль, 3. Керер, 10. Гайс, 14. Янчке, 38.

Судья: Кайперс.

9 марта. Гельзенкирхен. Стадион "Veltins-Arena (Arena AufSchalke)".