Лига Европы: все участники группового турнира

По итогам отборочных раундов Лиги Европы стали известны все участники группового турнира. Россию после вылета "Уфы" на этой стадии представят "Спартак", "Краснодар" и "Зенит". Жеребьевка пройдет в Монако в пятницу, 31 августа.

Корзина 1: Севилья, Арсенал, Челси, ЗЕНИТ, Байер, Динамо К, Бешикташ, Зальцбург, Олимпиакос, Вильярреал, Андерлехт, Лацио.

Корзина 2: Спортинг Л, Лудогорец, Копенгаген, Марсель, Селтик, ПАОК, Милан, Генк, Фенербахче, КРАСНОДАР, Астана, Рапид В.

Корзина 3: Бетис, БАТЭ, Карабах, Динамо З, Лейпциг, Айнтрахт Ф, Мальме, СПАРТАК, Стандард Л, Цюрих, Ренн, Бордо.

Корзина 4: Аполлон Л, Русенборг, Ворскла, Славия Пр, Акхисар, Яблонец, АЕК Л, Види, Рейнджерс, Дюделанж, Спартак Тр, Сарпсборг.

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