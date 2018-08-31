Лига Европы: все участники группового турнира

По итогам отборочных раундов Лиги Европы стали известны все участники группового турнира. Россию после вылета "Уфы" на этой стадии представят "Спартак", "Краснодар" и "Зенит". Жеребьевка пройдет в Монако в пятницу, 31 августа.
Корзина 1: Севилья, Арсенал, Челси, ЗЕНИТ, Байер, Динамо К, Бешикташ, Зальцбург, Олимпиакос, Вильярреал, Андерлехт, Лацио.
Корзина 2: Спортинг Л, Лудогорец, Копенгаген, Марсель, Селтик, ПАОК, Милан, Генк, Фенербахче, КРАСНОДАР, Астана, Рапид В.
Корзина 3: Бетис, БАТЭ, Карабах, Динамо З, Лейпциг, Айнтрахт Ф, Мальме, СПАРТАК, Стандард Л, Цюрих, Ренн, Бордо.
Корзина 4: Аполлон Л, Русенборг, Ворскла, Славия Пр, Акхисар, Яблонец, АЕК Л, Види, Рейнджерс, Дюделанж, Спартак Тр, Сарпсборг.
- Зенит Санкт-Петербург
- Милан (Футбол)
- Челси
- Ворскла
- Динамо Киев
- Спортинг Л
- Марсель
- Спартак (футбол)
- Фенербахче (Футбол)
- Арсенал Лондон
- Бордо
- Лацио
- Севилья
- Селтик
- Рейнджерс Гл
- Динамо Загреб
- Олимпиакос Пр (Футбол)
- Аполлон
- Краснодар
- БАТЭ
- Андерлехт
- Копенгаген
- Бешикташ (Футбол)
- Русенборг (Футбол)
- Генк
- Вильярреал
- Байер
- ПАОК (Футбол)
- Ренн
- Айнтрахт Франкфурт-на-Майне
- Рапид В
- Мальме
- Астана (футбол)
- Лейпциг (футбол)
- Стандард Л
- Цюрих
- Бетис
- Карабах
- Спартак Тр
- Славия П
- Дюделанж
- Лудогорец
- Зальцбург
- АЕК Ларнака (футбол)
- Сарпсборг 08
- Яблонец