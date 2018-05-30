Перед стартом сезона Лига Европы проведет ребрендинг, сообщает официальный сайт УЕФА. Цвета и логотип турнира останутся без изменений, изменится в первую очередь "визуальное выражение". Своеобразная "волна энергии", изображающая связь между футболистами и болельщиками, изменена на ломаные линии и плоскости. По задумке дизайнеров, они символизируют путь клубов по всей Европе.

Символика турнира будет использоваться и в дизайне нового официального мяча Лиги Европы.

Главное же изменение коснется музыкального оформления - для Лиги Европы сочинен новый гимн.