Лига Европы. Финал - "Марсель" против "Атлетико"

Лига Европы
1/2 финала
Ответные матчи
3 мая, четверг
"Атлетико" (Испания) - "Арсенал" (Англия) - 1:0 (1:0)
Гол: Диегу Коста, 45+2.
"Атлетико" (Мадрид): Облак, Эрнандез, Годин, Хименес, Партей (Савич, 90+3), Габи, Сауль, Коке, Витоло (Корреа, 74), Гризманн, Диегу Коста (Фернандо Торрес, 83).
"Арсенал" (Лондон): Оспина, Бельерин, Косьельни (Чемберс, 12), Мустафи, Монреаль, Рэмси, Уилшир (Мхитарян, 68), Джака, Езил, Уэлбек, Ляказетт.
Предупреждения: Уилшир, 42. Габи, 52. Монреаль, 59. Сауль, 71. Диегу Коста, 78. Мустафи, 78.
Судья: Рокки (Италия).
3 мая. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".
Первый матч – 1:1
"Зальцбург" (Австрия) - "Марсель" (Франция) - 2:1 д.в. (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Айдара, 53 (1:0). Сарр, 65 - в свои ворота (2:0). Роланду, 116 (2:1).
"Зальцбург": Вальке, Ульмер (Понграчич, 97), Рамалью, Чалета-Цар, Лайнер, Бериша, Самассеку, Шлагер (Минамино, 84), Айдара, Даббур, Гульбраннсен (Хван Хи Чхан, 69).
"Марсель": Пеле, Рами, Амави, Луиз Густаву, Товен, Сансон (Роланду, 101), Лопес (Замбо, 66), Сарр, Пайет, Жермен (Нжи, 84), Окампос.
Предупреждения: Сарр, 35. Лопес, 39. Рами, 57. Айдара, 75. Жермен, 77. Пайет, 84. Рамалью, 88. Чалета-Цар, 94. Амави, 100. Даббур, 117. Роланду, 118.
Удаление: Айдара, 119.
Судья: КАРАСЕВ (Россия).
3 мая. Зальцбург. Стадион "Ред Булл Арена".
Первый матч – 0:2
Финал - 16 мая, Лион. "Марсель" - "Атлетико".
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tanyakorosteva
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex
01:27
Totik
Какие прогнозы будут на главный матч? На Овербеттинге советуют ставить исключительно на Атлетико. Неужели в силу Арсена никто не верит больше?
17:23 3 мая