Лига Европы, 5-й тур. Расписание и результаты

Сегодня состоятся очередные матчи группового турнира Лиги Европы. "Спартак" на своем поле примет "Рапид", "Краснодар" – "Акхисар БС", а "Зенит" сыграет с "Копенгагеном".
Группа G
"Спартак" (Россия) – "Рапид" В (Австрия)
Начало матча – в 18.50 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Вильярреал" (Испания)
Группа J
"Краснодар" (Россия) – "Акхисар БС" (Турция)
Начало матча – в 20.55 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
"Стандард" Л (Бельгия) – "Севилья" (Испания)
Группа С
"Зенит" (Россия) – "Копенгаген" (Дания)
Начало матча – в 20.55 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи
"Бордо" (Франция) – "Славия" Пр (Чехия)
Лига Европы: турнирные таблицы, календарь игры и результаты матчей
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