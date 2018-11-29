09:25 | Футбол — Лига Европы

Лига Европы, 5-й тур. Расписание и результаты

Кубок Лиги Европы.
Кубок Лиги Европы.
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Сегодня состоятся очередные матчи группового турнира Лиги Европы. "Спартак" на своем поле примет "Рапид", "Краснодар" – "Акхисар БС", а "Зенит" сыграет с "Копенгагеном".

Группа G

"Спартак" (Россия) – "Рапид" В (Австрия)
Начало матча – в 18.50 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Спартак - Рапид В

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Вильярреал" (Испания)

Рейнджерс - Вильярреал

Группа J

"Краснодар" (Россия) – "Акхисар БС" (Турция)
Начало матча – в 20.55 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Краснодар - Акхисар БС

"Стандард" Л (Бельгия) – "Севилья" (Испания)

Стандард Л - Севилья

Группа С

"Зенит" (Россия) – "Копенгаген" (Дания)
Начало матча – в 20.55 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Зенит - Копенгаген

"Бордо" (Франция) – "Славия" Пр (Чехия)

Бордо - Славия Пр

Лига Европы: турнирные таблицы, календарь игры и результаты матчей

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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