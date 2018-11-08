14:05 | Футбол — Лига Европы

Лига Европы, 4-й тур. Расписание и результаты

Кубок Лиги Европы.
Кубок Лиги Европы.
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Сегодня состоятся очередные матчи группового турнира Лиги Европы. "Спартак" на своем поле примет "Рейнджерс", "Краснодар" - "Стандард", а "Зенит" в гостях сыграет с "Бордо".

Группа G

"Спартак" (Россия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

Начало встречи - в 20.55 (мск)

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча

Спартак - Рейнджерс

"Рапид" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания)

Рапид В - Вильярреал

Группа J

"Краснодар" (Россия) - "Стандард" (Бельгия)

Начало встречи - в 20.55 (мск)

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча

Краснодар - Стандард Л

"Акхисар БС" (Турция) - "Севилья" (Испания)

Акхисар БС - Севилья

Группа С

"Бордо" (Франция) - "Зенит" (Россия)

Начало встречи - в 23.00 (мск)

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча

Бордо - Зенит

"Славия" (Чехия) - "Копенгаген" (Дания)

Славия Пр - Копенгаген

Лига Европы: турнирные таблицы, календарь игры и результаты матчей

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