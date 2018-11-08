Лига Европы, 4-й тур. Расписание и результаты

Сегодня состоятся очередные матчи группового турнира Лиги Европы. "Спартак" на своем поле примет "Рейнджерс", "Краснодар" - "Стандард", а "Зенит" в гостях сыграет с "Бордо".
Группа G
"Спартак" (Россия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
Начало встречи - в 20.55 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча
"Рапид" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания)
Группа J
"Краснодар" (Россия) - "Стандард" (Бельгия)
Начало встречи - в 20.55 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча
"Акхисар БС" (Турция) - "Севилья" (Испания)
Группа С
"Бордо" (Франция) - "Зенит" (Россия)
Начало встречи - в 23.00 (мск)
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча
"Славия" (Чехия) - "Копенгаген" (Дания)
Лига Европы: турнирные таблицы, календарь игры и результаты матчей
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