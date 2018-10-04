17:15 | Футбол — Лига Европы

Лига Европы, 2-й тур. Расписание и результаты матчей

Кубок Лиги Европы.
Кубок Лиги Европы.
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Сегодня, 4 октября, состоятся матчи второго тура группового турнира Лиги Европы.

Группа С

"Бордо" (Франция) – "Копенгаген" (Дания) – начало матча – в 19.55

Бордо - Копенгаген

"Зенит" (Россия) – "Славия" (Чехия) – начало матча – в 19.55
Текстовая трансляция встречи

Зенит - Славия Пр

Группа G

"Спартак" (Россия) – "Вильярреал" (Испания) – начало матча – в 22.00
Текстовая трансляция встречи

Спартак - Вильярреал

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Рапид" (Австрия) – начало матча – в 22.00

Рейнджерс - Рапид В

Группа J

"Краснодар" (Россия) – "Севилья" (Испания) – начало матча – в 22.00
Текстовая трансляция встречи

Краснодар - Севилья

"Стандарт" (Бельгия) – "Акхисар" (Турция) – начало матча – в 22.00

Стандард Л - Акхисар БС

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 2-й тур. "Севилья" в Краснодаре, "Спартак" - против "подводников"
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