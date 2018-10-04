Лига Европы, 2-й тур. Расписание и результаты матчей

Сегодня, 4 октября, состоятся матчи второго тура группового турнира Лиги Европы.
Группа С
"Бордо" (Франция) – "Копенгаген" (Дания) – начало матча – в 19.55
"Зенит" (Россия) – "Славия" (Чехия) – начало матча – в 19.55
Текстовая трансляция встречи
Группа G
"Спартак" (Россия) – "Вильярреал" (Испания) – начало матча – в 22.00
Текстовая трансляция встречи
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Рапид" (Австрия) – начало матча – в 22.00
Группа J
"Краснодар" (Россия) – "Севилья" (Испания) – начало матча – в 22.00
Текстовая трансляция встречи
"Стандарт" (Бельгия) – "Акхисар" (Турция) – начало матча – в 22.00
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