"Лейпциг" разгромил "Хеккен", чемпион Косова уступил чемпиону Люксембурга в Лиге Европы

"Лейпциг" одержал крупную победу над "Хеккеном" в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы – 4:0. В другой встрече чемпион Косова, дебютант еврокубков "Дрита", уступила "Дюделанжу" из Люксембурга. Ответные игры пройдут 2 августа.

За кутаисское "Торпедо" против "Викингура" сыграл экс-футболист "Рубина", "Мордовии" и "нефтехимика" Мамука Кобахидзе.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Первые матчи

"Рудар" (Словения) – "Стяуа" (Румыния) – 0:2 (0:1)

Голы: Ман, 5 (0:1). Фелипе Тейшейра, 74 (0:2).

"Торпедо" (Грузия) – "Викингур" (Фарерские Острова) – 3:0 (1:0)

Голы: Капанадзе, 27 (1:0). Кимадзе, 73 (2:0). Куталия, 84 (3:0).

"Бальцан" (Мальта) – "Слован" (Словакия) – 2:1 (1:0)

Голы: Калевич, 16 (1:0). Любомирач, 67 (2:0). Савичевич, 74 (2:1).

"Хапоэль" Хф (Израиль) – "Хабнарфьердюр" (Исландия) – 1:1 (0:0)

Голы: Гомеш, 53 (0:1). Папазоглу, 65 (1:1).

"Дюделанж" (Люксембург) – "Дрита" (Косово) – 2:1 (0:1)

Голы: Шабани, 45+2 (0:1). Перез, 66 (1:1). Тюрпель, 81 – с пенальти (2:1).

Удаление: Красничи (Д), 80.

"Лейпциг" (Германия) – "Хеккен" (Швеция) – 4:0 (2:0)

Голы: Брума, 35 (1:0). Кунья, 39 (2:0). Кампль, 50 (3:0). Огюстен, 84 (4:0).