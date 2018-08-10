Леонид Слуцкий: "Витессу" не хватило форварда с инстинктом убийцы в матче с "Базелем"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от "Базеля" (0:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. По словам специалиста, его команде не хватило кадрового ресурса.

- Я сильно разочарован, особенно по той причине, что мы пропустили на последних минутах матча (на 93-й минуте. - Прим. "СЭ"), - сказал Слуцкий в послематчевом флеш-интервью. - "Витесс" контролировал игру и был лучшей командой на поле. Мы создали множество моментов, но нам не хватило форварда с "инстинктом убийцы". Имея столько шансов, команда была обязана забивать.

Мы провели хороший матч, но из-за результата сильно разочарованы. Несмотря на усталость, команда продолжила играть активно во втором тайме. Нам не хватило опыта, потому что в конце нужно было просто играть на 0:0. Счет 1:0 является великолепным для гостей.

Ответная игра между голландским и швейцарским клубами состоится 16 августа в Базеле на стадионе "Санкт-Якоб Парк".