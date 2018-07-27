Леонид Слуцкий: "В первом тайме мы играли неправильно, это не наш стиль"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий - о матче с "Вииторулом" (2:2) во втором раунде квалификации Лиги Европы.

- Самое плохое то, что в первом тайме мы играли неправильно, это не наш стиль, - цитирует специалиста Voetbal International. - У нас много техничных игроков. мы должны владеть мячом как минимум 65% времени, как было в первом тайме. Сложно разделять атаку и защиту, мы все делаем вместе. Но первый гол был ошибкой центральных защитников, и второй тоже. Были две тактические ошибки. Но у нас новый дуэт центральных защитников. Поэтому я понимаю, что у нас могут быть проблемы. Конечно, до игры я бы не согласился на такой итог. Но мы сыграли храбро и при счете 0:2 забили дважды. Мы создали много отличных моментов и показали характер. Поэтому я доволен.