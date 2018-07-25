Леонид Слуцкий: "У "Вииторула" небольшое преимущество над "Витессом"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы против "Вииторула". Россиянин возглавил голландский клуб этим летом, игра с подопечными Георге Хаджи станет для него первой официальной у руля команды.

- Это очень приятное и интересное время. Предсезонный турнир, товарищеские матчи - это одно, официальный матч - это другое, - сказал Слуцкий в интервью пресс-службе клуба. - Мы стартуем в Лиге Европы и чемпионате Голландии. Для меня и команды - это серьезное испытание, но надеюсь, что мы готовы, но посмотрим завтра.

Нам играть с сильной командой. У "Вииторула" хороший баланс опытных и молодых игроков. У них есть несколько очень классных футболистов, таких, как Хаджи. Посмотрим, насколько мы готовы.

- Что вы знаете о сопернике?

- Я знаю все. Они играют по схеме 3-4-3, они провели три официальных матча. Два - против клуба из Люксембурга в Лиге Европы и один - первый матч в чемпионате Румынии. У них небольшое преимущество, ведь мы не играли официальных матчей. У них есть сильные футболисты, они применяют "тики-таку", стиль "Барселоны". Много коротких пасов, много владения мячом. Георги Хаджи - очень-очень известный в прошлом игрок. У него есть философия игры, завтра будет непростой матч.

Конечно, у нас есть план на игру. Мы знаем сильные и слабые стороны соперника. Каждая команда имеет сильные и слабые стороны. Мы постараемся использовать их слабости, скрыть наши и проявить наши сильные стороны.

- Ждете первого официального матча?

- Конечно, это очень захватывающее время для меня. Первый матч с "Витессом", сразу Лига Европы, выездной матч. Я очень мотивирован на завтра.