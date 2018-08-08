Леонид Слуцкий: "С "Базелем" должны сыграть первым номером"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий назвал соперника по 3-му отборочному раунду Лиги Европы "Базель" хорошей командой. Российский специалист отметил, что в прошлом сезоне швейцарцы выступали в плей-офф Лиги чемпионов.

– Нас ожидает новое испытание! Самое серьезное, ведь против нас будет хорошая команда, – цитирует пресс-служба "Витесса" Слуцкого. – В нашем составе есть качественные игроки, но "Базель" – сильный клуб, в прошлом сезоне игравший в плей-офф Лиги чемпионов.

Нам нужно играть первым номером, поскольку на своем поле у команды всегда есть преимущество.

Первый матч противостояния "Витесс" – "Базель" состоится завтра, 9 августа, в Арнеме. Ответная игра пройдет 16 августа в Швейцарии.