Леонид Слуцкий - об ответном матче "Витесса" в Лиге Европы: "Завтра покажем серьезный уровень футбола"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий заявил, что его команда постарается сыграть в высококачественный футбол в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы против "Вииторула". Первая игра между этими клубами завершилась вничью (2:2).

- Мы готовы к завтрашнему матчу, - сказал Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. - Первая игра получилась очень сложной, ведь команда сначала пропустила два мяча. Мы очень взволнованы перед первым официальным домашним матчем - эта игра важна и для болельщиков, и для команды.

Результат предыдущей встречи неплох в стратегическом смысле. Для меня важно исправить некоторые ошибки и сыграть в высококачественный футбол. Нам надо поменять некоторые вещи в атаке, а также в линии защиты. Завтра мы покажем серьезный уровень футбола.