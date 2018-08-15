Леонид Слуцкий: "Большая загруженность - преимущество для "Витесса"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал борьбу его команды на нескольких фронтах. Голландский клуб 12 августа провел первый матч в чемпионате Голландии (5:1 с "Гронингеном"), а 16 августа сыграет в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы против "Базеля" (первая игра - 0:1)

- Посмотрим, как физподготовка игроков будет работать. Но с другой стороны, большая загруженность - преимущество для нас. Турниры будут быстре сменяться и мы будем лучше готовы к матчам, - цитирует официальный сайт "Витесса" Слуцкого.

"Базель" - "Витесс", Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 16 августа, начало - в 21.00 по московскому времени