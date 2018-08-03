Леонид Слуцкий: "Базель" - фаворит в матче с "Витессом"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после победы над "Виторулом" в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы (3:1) поблагодарил болельщиков за поддержку. Также он отметил силу следующего соперника по еврокубку.

- Благодарю наших болельщиков, была невероятная атмосфера, это очень помогало, потому что порой мы теряли уверенность, - цитирует ТАСС Слуцого. - До счета 2:0 команда полностью контролировала ход матча, играла очень хорошо, в первом тайме дважды мы попали в перекладину, Тим Матавж имел прекрасный момент. Затем пропустили мяч, пока нам не хватает навыков, физических кондиций, и когда попали под давление со стороны соперника, стали хуже действовать, потеряли контроль над игрой. Но в конце концов смогли забить снова и вернули уверенность.

"Базель"​ – хорошая команда, мы хорошо знаем там одного игрока – Рикки ван Волфсвинкела. Они являются фаворитами, постоянно играют в Лиге чемпионов, в прошлом сезоне даже сумели выйти из группы. Будет интересный матч, я верю в наших болельщиков, надеюсь, будут полные трибуны и они помогут нам выиграть очень важный матч", – сказал российский специалист.