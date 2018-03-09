Леонардо Бонуччи: "Милану" не хватило мужества"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи после проигрыша в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от "Арсенала" (0:2) посетовал на большое количество ошибок, что допустила его команда. При этом футболист не стал снимать вину с себя.

– Первый тайм начали трусливо и неспокойно, – приводит Football Italia слова Бонуччи. – Но это полезный опыт для игроков. Второй матч будет трудно перевернуть, но все может случиться. Если мы отправимся в Лондон с тем настроем, который мы показали во второй половине, то мы сможем добиться результата. Я думаю, что сегодня "Милану" не хватало мужества. Мы играли лучше после перерыва, но позволили Дэнни Уэлбеку воспользоваться нашей ошибкой. Мы могли бы сыграть намного лучше с нашими прорывами и контролем мяча.