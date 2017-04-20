Леон Горецка: "С первых секунд матча покажем "Аяксу", что "Шальке" не сдался"

Полузащитник "Шальке" Леон Горецка заявил, что поддержка болельщиков может сокрушить "Аякс" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. В первой встрече амстердамцы на своем поле победили со счетом 2:0.

– Если наши болельщики создадут атмосферу на стадионе, если команда почувствует кураж, она может сокрушить "Аякс", – цитирует Горецку Deutsche Welle. – Будем на это надеяться. С первых секунд матча покажем, что мы не сдались.

Ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между "Шальке" и "Аяксом" пройдет сегодня, 20 апреля. Встреча начнется в 22.05 по московскому времени.