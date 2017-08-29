"Легия" оштрафована на 50 тысяч евро за баннер про чиновника-свинью

Комитет по контролю, этике и дисциплине УЕФА наказал польскую "Легию" за нарушения во время матча отборочного раунда с "Шерифом", который проходил 17 августа и завершился со счетом 1:1. Польские фанаты развернули баннер, на котором была изображена свинья, символизирующая чиновников УЕФА, которые оштрафовали "Легию" на 35 тысяч евро за баннер о Варшавском восстании.

За очередной незаконный баннер и за использование пиротехники "Легия" оштрафована на 50 тысяч евро, также на один домашний матч в еврокубках будет закрыта Северная трибуна стадиона клуба.