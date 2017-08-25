Леандро Паредес: "Любая команда в Европе может доставить "Зениту" неприятности, поэтому нужно тщательно готовиться к каждой игре"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес остался доволен жеребьевкой группового турнира Лиги Европы. Он также отметил, что любая команда может доставить сине-бело-голубым неприятности, поэтому нужно будет тщательно готовиться к каждому матчу.

"Зенит" сыграет в группе L с "Реал Сосьедад", "Русенборгом" и "Вардаром".

– Думаю, это очень хорошая жеребьевка для нас, – сказал Паредес. – Будем стараться выйти из группы. Но мы знаем, что любая команда в Европе может доставить нам неприятности, поэтому нужно тщательно готовиться к каждой игре. (Егор БЫЧКОВ)

"Зениту" достался "Реал Сосьедад", "Локомотиву" - "Копенгаген". Результаты жеребьевки Лиги Европы