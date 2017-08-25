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15:51 | Футбол — Лига Европы

Леандро Паредес: "Любая команда в Европе может доставить "Зениту" неприятности, поэтому нужно тщательно готовиться к каждой игре"

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Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес остался доволен жеребьевкой группового турнира Лиги Европы. Он также отметил, что любая команда может доставить сине-бело-голубым неприятности, поэтому нужно будет тщательно готовиться к каждому матчу.

"Зенит" сыграет в группе L с "Реал Сосьедад", "Русенборгом" и "Вардаром".

– Думаю, это очень хорошая жеребьевка для нас, – сказал Паредес. – Будем стараться выйти из группы. Но мы знаем, что любая команда в Европе может доставить нам неприятности, поэтому нужно тщательно готовиться к каждой игре. (Егор БЫЧКОВ)

"Зениту" достался "Реал Сосьедад", "Локомотиву" - "Копенгаген". Результаты жеребьевки Лиги Европы

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Жребий для "Зенита" и "Локо"
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КОММЕНТАРИИ (3)
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KapMaH

foreverCSKAforever, у Дзагоева с Самедовым консультации брать будут.

16:30

foreverCSKAforever

Поэтому нужно ежедневно оттачивать технику симуляций. Может стоит попробовать раскапывать поле руками, жевать куски газона, а также изображать огнестрельное ранение?

16:13

который тут

Прямо верх скромности! По-моему даже некоторый перебор...

15:55