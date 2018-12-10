Латвийская бригада арбитров рассудит "Спартак" и "Вильярреал"

Андрис Трейманис из Латвии рассудит матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" - "Вильярреал", информирует пресс-служба УЕФА.

Помогать ему будут его соотечественники - Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников. Дополнительными помощниками назначены Александр Голубев. Резервный арбитр - Раймондс Татрикс.

Встреча пройдет в четверг, 13 декабря. Начало - в 20:55 по московскому времени.

"Спартак" занимает последнее место в группе G, имея в активе 5 очков.

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