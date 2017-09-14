"Лацио" вырвал победу у "Витесса", "Ницца" разгромила "Зюльте-Варагем"

Матч группового турнира Лиги Европы "Витесс" – "Лацио" завершился победой гостей – 3:2. Отметим, что по ходу встречи голландский коллектив дважды выходил вперед, но римляне не только сравнивали счет, но и вырвали победу благодаря голу полузащитника Алессандро Мурджи.

В параллельной встрече группы K "Ницца" в гостях с крупным счетом обыграла "Зюлте-Варегем" – 5:1. Дубль на счету полузащитника Алассана Плеа, один из голов забил нападающий Марио Балотелли.

Лига Европы

Групповой турнир

1-й тур

Группа K

"Витесс" (Голландия) – "Лацио" (Италия) – 2:3 (1:0)

Голы: Матавж, 33 (1:0). Пароло, 51 (1:1). Линссен, 57 (2:1). Иммобиле, 67 (2:2). Мурджа, 75 (2:3).

"Витесс": Пасвер, Бюттнер, Кашия, ван дер Верфф, Миязга, Дабо (Колкетт, 83), Фор, Брюнс (Маунт, 88), Матавж (Кастайньос, 79), Линссен, Рашица.

"Лацио": Стракоша, де Фрай, Лукаку (Лулич, 65), Баштуш, Марушич, Луис Фелипе (Иммобиле, 46), Ди Дженнаро (Милинкович-Савич, 62), Пароло, Луис Альберто, Мурджа, Кайседо.

Предупреждения: Луис Фелипе, 32. де Фрай, 71. Лулич, 83.

Судья: Лиани (Израиль).

14 сентября. Арнем. Стадион GelreDome.

"Зюлте-Варегем" (Бельгия) – "Ницца" (Франция) – 1:5 (0:3)

Голы: Плеа, 16 (0:1). Плеа, 20 (0:2). Данте, 28 (0:3). Лейя Исека, 46 (1:3). Сен-Максимен, 69 (1:4). Балотелли, 74 (1:5).

"Зюлте-Варегем": Леали, Де Фаув, Дерийк, Хамалайнен, Хейлен, Кайя (Копман, 75), Де Пов (Кастанос, 74), Де Сарт, Думбья, Лейя Исека (Шапонич, 84), Олайинка.

"Ницца": Кардиналь, Данте, Жалле, Ле Маршан, Суке, Менди (Срарфи, 84), Плеа (Тамез, 77), Сери (Ганаго, 77), Лис Мелу, Балотелли, Сен-Максимен.

Предупреждения: Балотелли, 38. Сен-Максимен, 54. Лейя Исека, 76.

Судья: Али Палабыйык (Турция).

14 сентября. Варегем. Стадион Regenboogstadion.