"Лацио" вырвал победу у "Ниццы" Балотелли и вышел в плей-офф Лиги Европы

В матче группового турнира Лиги Европы "Лацио" на своем поле вырвал победу у "Ниццы" – 1:0. Единственный гол на второй добавленной минуте в свои ворота забил защитник французов Максим Ле Маршан. Отметим, что итальянский форвард Марио Балотелли начал встречу в запасе гостей и появился на поле лишь на 80-й минуте.

Римляне сохранили лидерство в квартете К, французская команда идет второй. При этом "Лацио" досрочно гарантировал себе участие в плей-офф турнира.

На третью строчку в группе поднялся "Зюлте-Варегем", на выезде победивший "Витесс" (2:0). Отметим, что обе команды заканчивали встречу в меньшинстве. У голландцев с поля был удален экс-защитник "Динамо" Александр Бюттнер.

Лига Европы

Групповой турнир

4-й тур

Группа К

"Лацио" (Италия) – "Ницца" (Франция) – 1:0 (0:))

Гол: Ле Маршан, 90+2 - в свои ворота.

"Лацио": Стракоша, де Фрай, Лукаку (Пароло, 74), Габаррон, Марушич, Луис Фелипе, Лукас, Луис Альберто, Мурджа (Лулич, 59), Нани (Милинкович-Савич, 59), Кайседо.

"Ницца": Бенитес, Данте, Жалле, Ле Маршан, Снайдер (Лусамба, 66), Суке, Менди, Плеа, Вальтер, Козьелло (Тамез, 86), Лис Мелу (Балотелли, 80).

Предупреждение: Лукас, 75.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

2 ноября. Рим. Стадион "Олимпико".

"Витесс" (Голландия) – "Зюлте-Варегем" (Бельгия) – 0:2 (0:1)

Голы: Бодри, 3 (0:1). Кайя, 70 (0:2).

"Витесс": Пасвер, Бюттнер, Кашия (Фор, 67), Миязга, Дабо, Сереро (Файе, 58), Брюнс, Маунт, Кастайньос (Матавж, 35), Линссен, Рашица.

"Зюлте-Варегем": Бостин, Де Фаув (Хейлен, 86), Уолш, Бодри, Маду, Кайя (Думбья, 77), Де Метс, Де Пов (Хамалайнен, 27), Де Сарт, Копман, Олайинка.

Предупреждения: Маду, 16. Маунт, 19. Кастайньос, 20. Бюттнер, 34. Матавж, 54. Брюнс, 66.

Удаления: Маду, 22. Бюттнер, 52.

Судья: Арановский (Украина).

2 ноября. Арнем. Стадион GelreDome.