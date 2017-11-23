"Лацио" сыграл вничью с "Витессом"

"Лацио" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы сыграл вничью с "Витессом" – 1:1. На гол Бриана Линссена римляне ответили мячом Луиса Альберто.

Лацио ранее уже обеспечил себе первое место в группе и выход в плей-офф турнира. "Ницца" обеспечила себе второе место и также выход в 1/16 финала. "Зюлте-Варегем"​ идет третьим, а "Витесс" замыкает таблицу.

Лига Европы

Группа K

"Лацио" (Италия) – "Витесс" (Голландия) – 1:1 (1:1)

Голы: Линссен, 13 (0:1). Луис Альберто, 42 (1:1).

"Лацио": Варгич, Баста (Мичели, 86), Лукаку, Баштуш, Габаррон, Луис Фелипе, Луис Альберто (Марушич, 68), Крекко, Мурджа, Нани (Лулич, 54), Паломби.

"Витесс": Пасвер, Кашия, Леливелд (Дабо, 81), Миязга, Файе, Сереро, Фор, Маунт, Матавж (Кастайньос, 62), Линссен, Рашица (ван Берген, 69).

Судья: Али Палабыйык (Турция).

23 ноября. Рим. Стадион Olimpico.