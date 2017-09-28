"Лацио" дома обыграл "Зюлте-Варегем"

В матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы "Лацио" обыграл "Зюлте-Варегем" со счетом 2:0 и набрал шесть очков в двух матчах. В первой встрече римляне победили голландский "Витесс".

Лига Европы

2-й тур

Группа K

"Лацио" (Италия) – "Зюлте-Варегем" (Бельгия) – 2:0 (1:0)

Голы: Кайседо, 18 (1:0). Иммобиле, 90 (2:0).

"Лацио": Стракоша, Раду, Лукаку (Лулич, 79), Габаррон, Марушич, Луис Фелипе, Ди Дженнаро (Милинкович-Савич, 54), Пароло, Луис Альберто (Иммобиле, 54), Мурджа, Кайседо.

"Зюлте-Варегем": Леали, Де Фаув, Дерийк, Хамалайнен, Хейлен, Бодри (Шапонич, 84), Де Пов (Кайя, 46), Копман, Кастанос (Олайинка, 46), Думбья, Лейя Исека.

Предупреждения: Бодри, 50. Лейя Исека, 84.

Судья: Лехнер (Австрия).