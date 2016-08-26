21:10 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Квинси Промес: "АЕК проиграл не Аленичев, а вся команда"

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21 августа. Москва. Тушино. "Спартак" - "Краснодар" - 2:0. В игре Квинси ПРОМЕС (против Виталия КАЛЕШИНА).Квинси Промес: "Уйти из "Спартака"? Но я же пока здесь ничего не выиграл!"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес подчеркнул, что уважает экс-главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Напомним, что специалист ушел в отставку после того, как красно-белые вылетели из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей в 3-м отборочном раунде кипрскому АЕК. После Аленичева на пост главного тренера был назначен Массимо Каррера.

– Дмитрий Аленичев больше не в команде. Но, все же, один вопрос о нем. После поражения от АЕК его уход был логичен?

– Аленичев не один проиграл АЕК. Проиграла вся команда. Я уважаю этого человека. Он хороший тренер, к тому же столько сделал для "Спартака", когда играл сам, каждый год становился чемпионом. А потом выигрывал Лигу чемпионов! Не скажу о нем ни одного плохого слова.

А что касается его отставки... У нас ведь до этого был Якин – и тоже ушел. Смена тренера периодически необходима, чтобы улучшить обстановку. Это футбол.

– Знаете, как сыграл АЕК против "Слована" в следующем раунде Лиги Европы?

– Вылетел по всем статьям, я в курсе... Что сказать. Мы провалились... (Филипп ПАПЕНКОВ)

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