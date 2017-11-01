Кузяев не полетел в Норвегию из-за травмы плеча

Как стало известно "СЭ", полузащитник "Зенита" Далер Кузяев не полетел на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Русенборгом" из-за повреждения. Хавбек получил травму плеча. Всего Норвегию полетел 21 футболист:
вратари - Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;
защитники - Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков;
полузащитники - Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов;
нападающие - Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба.
Напомним, что матч "Русенборг" – "Зенит" состоится 2 ноября, начало игры – в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.