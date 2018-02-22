Куасси Эбуэ: "Для меня в "Зените" нет опасных игроков"

Полузащитник "Селтика" Куасси Эбуэ в интервью "Известиям" заявил, что никого не боится в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита". В первой встрече шотландская команда выиграла с минимальным счетом (1:0).

– Как оцениваете шансы "Селтика" в ответной игре с "Зенитом"?

– Считаю, что у нас есть немало шансов победить и в следующей игре в Петербурге. Мы способны пройти дальше. Нужно лишь продолжать работать и показывать такую же игру, как в домашнем матче, – думаю, тогда у "Селтика" всё получится.

– Футболисты "Зенита" не очень уверенно выглядели в первой игре. Что можете сказать об этой команде?

– Я считаю, что "Зенит" – хорошая команда. Не могу сказать, что одна из лучших в турнире, но хорошая – это точно.

– Кого вы считаете наиболее опасным игроком "Зенита"?

– Для меня там нет опасных игроков.

Напомним, матч "Зенит" - "Селтик" состоится сегодня, 22 февраля, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.