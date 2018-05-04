18:15 | Футбол — Лига Европы

Кто заменит "Тосно" или "Авангард" в Лиге Европы -2018/19

Кубок Лиги Европы. Фото AFP
Кубок Лиги Европы. Фото AFP
7

Велика вероятность, что обладатель Кубка России-2017/18 (им станет "Авангард" или "Тосно") останется без соответствующей лицензии и не получит права выступать в групповом турнире Лиги Европы-2018/19. Что произойдет в этом случае?

УЕФА отнимет у России одно место в еврокубках? Нет. В соответствии с регламентом Лиги Европы клуб, не допущенный к участию в соревновании, заменит другой - тот, которому выдадут необходимую лицензию.

Тогда представительство России в еврокубках в новом сезоне будет следующим:

- чемпион страны-2017/18 и серебряный призер попадут напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов;

- бронзовый призер стартует с 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (всего таких раундов четыре);

- команда, которая займет четвертое место в чемпионате, попадет напрямую в групповой турнир Лиги Европы;

- команда, которая займет пятое место в чемпионате, стартует с 3-го отборочного раунда Лиги Европы (всего таких раундов четыре);

- команда, которая займет шестое место в чемпионате и получит лицензию, стартует со 2-го отборочного раунда Лиги Европы. (Александр БОБРОВ)

7
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

sailor1990

Лучше бы написали требования для лицензии

19:04

Subulcus

У Тосно есть стадион на Петровском... для матчей ЛЕ .. Авангард тоже может с тем же Краснодаром договориться... не есть проблема... Москвичи в край оборзели и хотят место для кого то из своих

19:01

serzheo

А зачем допустили до Кубка изначально? Что б людей обнадежить? Что за издевательство? Старые песни про контроль финансовых потоков... У нас Амкар шлак завозит в виде "легионеров", а у самих поле не готово и домашние игры в Москве проводят. Тоже самое и здесь. Заставьте людей обеспечить инфроструктуру, потом допускайте до игр.

18:56

Jean4

Дави паровозов! =D

18:44

Wgadan

Это они мотивацию для Арсенала пытаются придумать? Высокий уровень журналистики, как всегда.

18:37

Serenky25

Арсеналу нужно срочно обыгрывать и ЦСКА и Локомотив

18:36

NapoliFC

Уфа/Арсенал

18:25

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!