Кто заменит "Тосно" или "Авангард" в Лиге Европы -2018/19

Велика вероятность, что обладатель Кубка России-2017/18 (им станет "Авангард" или "Тосно") останется без соответствующей лицензии и не получит права выступать в групповом турнире Лиги Европы-2018/19. Что произойдет в этом случае?

УЕФА отнимет у России одно место в еврокубках? Нет. В соответствии с регламентом Лиги Европы клуб, не допущенный к участию в соревновании, заменит другой - тот, которому выдадут необходимую лицензию.

Тогда представительство России в еврокубках в новом сезоне будет следующим:

- чемпион страны-2017/18 и серебряный призер попадут напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов;

- бронзовый призер стартует с 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (всего таких раундов четыре);

- команда, которая займет четвертое место в чемпионате, попадет напрямую в групповой турнир Лиги Европы;

- команда, которая займет пятое место в чемпионате, стартует с 3-го отборочного раунда Лиги Европы (всего таких раундов четыре);

- команда, которая займет шестое место в чемпионате и получит лицензию, стартует со 2-го отборочного раунда Лиги Европы. (Александр БОБРОВ)