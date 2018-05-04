Кто заменит "Тосно" или "Авангард" в Лиге Европы -2018/19

Велика вероятность, что обладатель Кубка России-2017/18 (им станет "Авангард" или "Тосно") останется без соответствующей лицензии и не получит права выступать в групповом турнире Лиги Европы-2018/19. Что произойдет в этом случае?
УЕФА отнимет у России одно место в еврокубках? Нет. В соответствии с регламентом Лиги Европы клуб, не допущенный к участию в соревновании, заменит другой - тот, которому выдадут необходимую лицензию.
Тогда представительство России в еврокубках в новом сезоне будет следующим:
- чемпион страны-2017/18 и серебряный призер попадут напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов;
- бронзовый призер стартует с 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (всего таких раундов четыре);
- команда, которая займет четвертое место в чемпионате, попадет напрямую в групповой турнир Лиги Европы;
- команда, которая займет пятое место в чемпионате, стартует с 3-го отборочного раунда Лиги Европы (всего таких раундов четыре);
- команда, которая займет шестое место в чемпионате и получит лицензию, стартует со 2-го отборочного раунда Лиги Европы. (Александр БОБРОВ)
sailor1990
Лучше бы написали требования для лицензии
19:04
Subulcus
У Тосно есть стадион на Петровском... для матчей ЛЕ .. Авангард тоже может с тем же Краснодаром договориться... не есть проблема... Москвичи в край оборзели и хотят место для кого то из своих
19:01
serzheo
А зачем допустили до Кубка изначально? Что б людей обнадежить? Что за издевательство? Старые песни про контроль финансовых потоков... У нас Амкар шлак завозит в виде "легионеров", а у самих поле не готово и домашние игры в Москве проводят. Тоже самое и здесь. Заставьте людей обеспечить инфроструктуру, потом допускайте до игр.
18:56
Jean4
Дави паровозов! =D
18:44
Wgadan
Это они мотивацию для Арсенала пытаются придумать? Высокий уровень журналистики, как всегда.
18:37
Serenky25
Арсеналу нужно срочно обыгрывать и ЦСКА и Локомотив
18:36
NapoliFC
Уфа/Арсенал
18:25