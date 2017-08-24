Крыша на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча "Зенит" - "Утрехт" будет закрыта

Крыша на стадионе "Санкт-Петербург" во время ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Зенит" - "Утрехт" будет закрыта.

Встреча состоится сегодня, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию данного матча. Напомним, что первая игра, проходившая в Голландии, завершилась победой хозяев - 1:0.