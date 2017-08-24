Крыша на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча "Зенит" - "Утрехт" будет закрыта

Крыша на стадионе "Санкт-Петербург" во время ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Зенит" - "Утрехт" будет закрыта.
Встреча состоится сегодня, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию данного матча. Напомним, что первая игра, проходившая в Голландии, завершилась победой хозяев - 1:0.
Сегодня я буду закрыта. pic.twitter.com/oBVjvx8JFk– Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 24 августа 2017 г.
shurik1804
Бней,конечно все очевидно,ведь об этом сказано не раз...из-за большого кол-ва пиротехники.чтоб дым уходил.
18:07
GerychZ ✯
King's Bounty IX - Я те ссыль дал на твой местный ресурс, зайди и глянь фото с видео...
18:06
GerychZ ✯
King's Bounty IX - Помещения стадиона без крыши? Бгг ))
18:04
Бней Иегуда
Интересно, а почему со Спартаком предпочли играть при открытой крыше под проливным дождём?)) Ответ, думаю, всем очевиден.))
18:03
King's Bounty IX
GerychZ ✯ _______________ Ты на героине, в Ростове стадион не достроен, да и крыша не предусмотрена.
18:03
GerychZ ✯
shpasic - А Лужники какая?
18:01
shpasic
в Ростове малая Распил-Арена, а тут - главная Распилка галактики)
17:54
GerychZ ✯
Многочисленные помещения новенького стадиона «Ростов-Арена» в очередной раз затопило. Крыша не прошла испытание дождем. По готовым потолкам, оборудованным светотехникой, потекли бурные потоки воды. В распоряжении Privet-Rostov.ru оказались эксклюзивные фото и видео с масштабной стройки. В отдельных помещениях образовались мини-озера. Пол подтрибунных помещений полностью покрыла вода. (с) // Не пора ли уже поржать над Ростовом, а, "любители" питерской крыши?
17:50
Спринт
Крышу "Распил-Арены" бакланы по кусочкам утащили в Финский залив, Албин подтвердит.
17:47
King's Bounty IX
бакланы законтрили !
17:46
shpasic
ждём интереснейших репортажей с места по поводу очередных протечек во время матча.
17:43
Паснаход
Бакланы, вперёд!
17:41
marksan
А как же бакланы?
17:31