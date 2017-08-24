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17:26 | Футбол — Лига Европы

Крыша на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча "Зенит" - "Утрехт" будет закрыта

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Крыша на стадионе "Санкт-Петербург" во время ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Зенит" - "Утрехт" будет закрыта.

Встреча состоится сегодня, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию данного матча. Напомним, что первая игра, проходившая в Голландии, завершилась победой хозяев - 1:0.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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КОММЕНТАРИИ (13)
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shurik1804

Бней,конечно все очевидно,ведь об этом сказано не раз...из-за большого кол-ва пиротехники.чтоб дым уходил.

18:07

GerychZ ✯

King's Bounty IX - Я те ссыль дал на твой местный ресурс, зайди и глянь фото с видео...

18:06

GerychZ ✯

King's Bounty IX - Помещения стадиона без крыши? Бгг ))

18:04

Бней Иегуда

Интересно, а почему со Спартаком предпочли играть при открытой крыше под проливным дождём?)) Ответ, думаю, всем очевиден.))

18:03

King's Bounty IX

GerychZ &#10031; _______________ Ты на героине, в Ростове стадион не достроен, да и крыша не предусмотрена.

18:03

GerychZ ✯

shpasic - А Лужники какая?

18:01

shpasic

в Ростове малая Распил-Арена, а тут - главная Распилка галактики)

17:54

GerychZ ✯

Многочисленные помещения новенького стадиона «Ростов-Арена» в очередной раз затопило. Крыша не прошла испытание дождем. По готовым потолкам, оборудованным светотехникой, потекли бурные потоки воды. В распоряжении Privet-Rostov.ru оказались эксклюзивные фото и видео с масштабной стройки. В отдельных помещениях образовались мини-озера. Пол подтрибунных помещений полностью покрыла вода. (с) // Не пора ли уже поржать над Ростовом, а, "любители" питерской крыши?

17:50

Спринт

Крышу "Распил-Арены" бакланы по кусочкам утащили в Финский залив, Албин подтвердит.

17:47

King's Bounty IX

бакланы законтрили !

17:46

shpasic

ждём интереснейших репортажей с места по поводу очередных протечек во время матча.

17:43

Паснаход

Бакланы, вперёд!

17:41

marksan

А как же бакланы?

17:31